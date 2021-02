SOS bei Angstzuständen: Mit diesen 3 Atemübungen kommst du wieder zur Ruhe

Du kannst Atemübungen immer dann machen, wenn du sie brauchst – egal, ob es sich dabei um eine kurze Pause während der Arbeit handelt oder abends, wenn du dich vor dem Schlafen entspannen möchtest. Zeit und Dauer spielen dabei keine Rolle. Wenn du einen schwierigen Tag hattest, kannst du dir ruhig mehr Zeit dafür nehmen und umgekehrt. „An manchen Tagen hast du vielleicht eine lange Session von 35 Minuten nötig und an anderen reichen möglicherweise bloß zwei Minuten völlig aus“, sagt sie. Das Einzige, was hier wichtig ist, ist, dass du in dich hineinhörst und herausfindest, was dein Körper in diesem Moment braucht.