Hitzefrei gab es vielleicht früher in der Schule, aber kaum im Arbeitsalltag. Wenn Ihnen die Temperaturen zu schaffen machen, halten Sie die Innenseite Ihres Handgelenkes kurz unter einen kühlen Wasserstrahl. Weil die Vene und Arterie hier nahe unter der Haut verlaufen, können Sie so den ganzen Körper in kurzer Zeit abkühlen. Wenn Sie noch ein paar Minuten mehr Zeit haben: Massieren Sie sich die Hände, das entspannt, vor allem wenn Sie den Tag tippend am Computer verbringen.