Stimmtherapie: Warum Summen bei Ängsten & Stress helfen kann

Also setzte ich mich am Morgen nach der Beratungsstunde aufrecht hin, stellte die Füße fest auf den Boden und trank einen Schluck Wasser. Dann versuchte ich, das zu wiederholen was sie mir am Tag zuvor gezeigt hatte. Ich schloss meine Augen und began damit, gleichmäßig zu summen. Ich erlaubte meiner Stimme, ganz natürlich die richtige Tonhöhe zu finden, die meine Stimmbänder nicht zu sehr beansprucht. Am Anfang fand ich das Geräusch ehrlich gesagt ein bisschen nervig und laut in meinen Ohren; aber irgendwann hörte ich es gar nicht mehr richtig und konnte meine Aufmerksamkeit stattdessen auf die Empfindungen in meinem Hals richten. Während ich so vor mir her summte, realisierte ich, dass ich diese Methode deutlich einfacher finde als traditionelles Meditieren: Weil ich mich komplett auf das Gefühl der Vibration konzentrierte, konnten meine Gedanken nicht so oft abdriften . Um noch einen Schritt weiterzugehen, legte ich dann sanft eine Hand auf den Hals und eine auf die Brust – so konnte ich die Vibration noch besser fühlen. Als nach fünf Minuten mein Wecker klingelte, fühlte ich mich merklich entspannter in dieser normalerweise für mich angespannten Position. Ich war ruhig, ausgeglichen, fast schon schläfrig. Mein Experimentpartner (mein Freund) meinte, er spürte eine „ganzheitliche, tiefe Verschwommenheit“ und verglich den Effekt mit dem Zustand nach einer wohltuenden Nackenmassage.