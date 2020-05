Warum verhalten wir uns anderen gegenüber in letzter Zeit so arschig?

Und bei mir sieht es nicht wirklich anders aus. In meinen WhatsApp-Gruppen ist Nörgeln an der Tagesordnung. Ich lasse mich bei Freund*innen über dumme Menschen im Supermarkt, selbstgefällige Leute auf Twitter und den enttäuschenden Blechkuchen, den ich gestern Abend gebacken habe, aus. Sie beschweren sich im Gegenzug über nervige E-Mails, überempfindliche Nachbar*innen, überfürsorgliche Familienmitglieder und über das, was auch immer ihr*e Mitbewohner*innen im Bad hinterlassen haben. Doch kurz nachdem wir alle mal so richtig Dampf abgelassen haben, fühlen wir uns wegen der Wutausbrüche schlecht. „Ich hatte gehofft, dass mir die Corona-Krise helfen würde, großzügiger und toleranter zu werden“, sagte eine Freundin zu mir, „aber nein. Ich pöble Leute an, weil sie auf einer Bank sitzen.“