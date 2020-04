Und am Beispiel von Italien wissen wir, was passieren wird, wenn unsere Krankenhäuser keine Kapazitäten mehr haben sollten: Ärzt*innen werden entscheiden müssen, wen sie am Leben erhalten und wer seinem oder ihrem Schicksal überlassen wird. Und sie werden lieber das Leben der Jungen retten. Meine Gedanken sind bei den älteren Menschen in Heimen, die so schutzlos sind wie Kinder. Menschen mit Demenz , die gar nicht wirklich verstehen, was um sie herum geschieht. Ich erinnere mich an meine psychisch kranke Mutter, die vielleicht noch leben würde, wenn meine Tante sich um sie gekümmert hätte. Ich frage mich, was meine Mutter dachte und fühlte, als sie allein im Sterben lag. Wegen der Kontaktbeschränkungen können viele ihre Eltern und Großeltern nicht mehr besuchen – und gerade sie sind oft allein und einsam.