Es spricht vieles dafür, dass ein Teil der Zivilgesellschaft auch in Zukunft rechts bleiben wird. Das spricht nicht gegen zivilgesellschaftliches Engagement an sich. Aber es muss klar werden, wo die Grenze zwischen Radikalen und Demokraten verläuft. Was man tun kann? Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir uns wieder schützend vor jene Institutionen stellen, die unseren Staat am Laufen halten. Wie wäre es, sich für einen als gemeinnützig anerkannten Verein zu engagieren? Dort, wo sich die Menschen nicht als radikale Avantgarde definieren, und wo es keine Bewegungsromantik gibt. Es muss auch nicht immer Projektarbeit sein: Auch die zweifelsfrei demokratischen Parteien haben mehr Zuspruch verdient, als sie gerade bekommen. Dort kann man sich auch für ein Mandat in einem Parlament bewerben und tatsächlich an den Entscheidungsprozessen mitwirken. Das klingt vielleicht langweilig. Ist es aber nicht. Denn genauso wirkt man am besten der schleichenden Radikalisierung unserer Gesellschaft entgegen.