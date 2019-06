Es gibt nicht das eine Lebenskonzept, das als unverrückbare Basis in Stein gemeißelt ist. Das „Maß aller Dinge“ können wir uns also getrost abschminken – zumindest, wenn es um unsere Gesellschaft geht. Dass am Tage die Sonne scheint und in der Nacht der Mond am Himmel steht, ist normal. An wen jemand seine*ihre Liebe verschenkt und wie jemand ihre*sein Leben gestaltet, steht uns allen frei und es gibt keine Parameter, die hier angewandt werden können und dürfen.