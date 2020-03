Ich bin Sexarbeiterin & das Coronavirus ruiniert mein Business

Am Anfang machte ich damit ungefähr 2.000 Pfund im Monat und das, obwohl ich nur jeden zweiten Tag arbeitete. Im Januar wurden meine Arbeitszeiten im Office flexibler und ich hatte mehr Zeit für die Escort-Aufträge. In dem Monat erwirtschaftete ich knapp 5.000 Pfund. Im Februar waren es dann sogar 6.650 Pfund. Diesen Monat kamen dann aber die ersten Absagen – Corona fing an, mir die Kund*innen zu vergraulen. Ein italienischer Klient, der mir normalerweise 500 Pfund, also 10 Prozent meines Einkommens, einbringt, fiel plötzlich weg. Das scheint auf den ersten Blick nicht viel zu sein. Aber für mich als Selbständige war das eine Menge Geld. Ich lege nämlich 40 Prozent meines Einkommens für meine Steuern zur Seite und dann habe ich für den Job ja auch noch Ausgaben zu verzeichnen: Ich muss mir Lingerie, Kondome, Sextoys und Gleitmittel kaufen und Hotels buchen. Auch die Reisekosten und meine Beauty-Behandlungen ziehen mir einiges aus der Tasche. Jede Absage macht mir also wirklich Panik, denn es ist so schwierig, vertrauenswürdige Klient*innen zu finden, die diese Kosten wieder decken könnten.