Die Pride hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Heute tragen Menschen Regenbogentutus und pompöse Federboas zur Parade und machen ihr Gesicht mit knallbunter Schminke und viel Glitzer zum Kunstwerk. Es wird zu lauter Partymusik getanzt und selbst große Unternehmen verteilen Süßigkeiten in allen Farben des Regenbogens. Es hat sich viel getan seit der ersten Pride vor 50 Jahren. Damals hat man sich noch nicht getraut in bunter Bekleidung auf den Straßen zu tanzen. Heterosexuelle feierten lieber nicht mit und die Polizei, die heute an der Seite steht um die Teilnehmer*innen zu beschützen, ließ sie damals im Stich.