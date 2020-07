Instagram ist eines der wichtigsten Medien unserer Zeit. Ich selbst verbringe mehrere Stunden am Tag damit, mir Posts anzuschauen, sie zu liken oder auch mal zu kommentieren und an meine Freund*innen weiterzuleiten – auch, wenn sie nicht unbedingt große Fans davon sind (sorry, not sorry!). Ich will ehrlich gesagt nicht wissen, wie viele Kilometer ich schon auf dieser App gescrollt habe.