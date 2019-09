Für das perfekte Instagram-Bild musst du schon nach Indonesien reisen

Kampung Pelangi – aka das Regenbogendorf – sieht nämlich aus, als hätte Lisa Frank höchstpersönlich für die My Little Ponys ein Feriendorf gebaut. Jede Wand, jede Brücke, jedes Dach, jede Treppe ist bunt bemalt. Ganz so magisch ist der wahre Grund für den Color-Overload nicht. Stattdessen wurde die Verwandlung von der Regierung beschlossen, um mehr Touristen anzulocken. In das bunte Makeover (siehe unten: vorher/nachher) des Dorfes wurde einiges an Geld investiert – schon verrückt, was ein paar Kleckser Farbe alles bewirken können – vor allem solche im Wert von über 20.000 Euro.