Für das perfekte Instagram-Bild musst du schon nach Indonesien reisen

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Banjarbaru, Kotaku Kota Idaman ? Kreatif sekali tempat ini, banyak lukisan2 indah, karakter serta lukisan maskot kota kalsel (bekantan). Udaranya jg sejuk sekali disore hari. Masuk nya jg gratis ! kampung pelangi yg diresmikan oleh bapak walikota banjarbaru ini, kini menjadi tempat wisata santai oleh masyarakat banjarbaru & sekitarnya. Maju terus banjarbaru ? @banjarinfo #banjarinfo #visitkalsel #wargabanua #banjarbaru #kampungpelangi