Dr. Hasan Alked arbeitet im Al-Imaan-Krankenhaus der Wohltätigkeitsorganisation Human Appeal in Idlib, Syrien. Er sagt, die Angst der Menschen dort ist berechtigt. „Eine COVID-19-Infektion in unserer Region wäre katastrophal. Das Virus würde sich rasant ausbreiten. Das medizinische Personal ist darauf definitiv nicht vorbereitet und auch nicht dafür ausgerüstet oder ausgebildet. Wir sind sehr besorgt darüber, was das Coronavirus für Familien bedeuten könnte, die bereits geschwächt und in Not sind und sich nicht isolieren können.“