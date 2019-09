Ich konnte mir fast einreden, es wäre wegen der Zeitverschiebung noch gar nicht passiert. Samuel musste einfach noch am Leben sein. Es tat so unglaublich weh, als ich realisierte, was geschehen war. Mir wurde richtig übel. Jedes Mal, wenn ich versuchte, darüber zu reden, fing ich an zu zittern. Es fühlte sich so an, als würde mir jemand ein Messer in den Bauch rammen. Ich kannte jeden Zentimeter seines Körpers und jetzt war er einfach so weg. Ich wollte ihn beschützen, ihn wärmen. Der Gedanken, dass er ganz allein und kalt war, lähmte mich. Es war zu schmerzvoll. Ironischerweise war er die einzige Person auf der ganzen Welt, die ich in so einer schweren Zeit an meiner Seite haben wollte. Ich brauchte ihn. Er sollte mir Donuts bringen, wenn ich nicht duschen konnte.