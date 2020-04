So viele Unternehmen haben als Folge der Krise ihre Mitarbeiter*innen entlassen. Jetzt haben sie keine Hausmeister*innen und Putzkräfte mehr, also wenden sie sich an Auftragsfirmen. Das hat eine Art Schwarzmarkt für Reinigungsdienste geschaffen. Sie bekommen Putzaufträge von Schulkantinen, Lebensmittelgeschäften, Krankenhäusern und Gerichtsgebäuden. Dann stellen sie Teams zusammen und zahlen uns 10 Dollar pro Stunde in bar. Ich wohne in Denver, Colorado – das ist nicht einmal der Mindestlohn hier. Wenn du andere Arbeiter*innen abholst und mitbringst, bekommst du 2 Dollar pro Stunde extra bezahlt. Aber Fremde in deinem privaten Auto mitzunehmen erhöht das Risiko, dass du dich mit dem Virus ansteckst . Sie beuten die Reinigungskräfte aus, aber was können wir sagen oder tun? Wir brauchen das Geld, um für unsere Familien zu sorgen und sie zu ernähren. Deshalb ist die Arbeit der National Domestic Workers Alliance (NDWA) und meiner örtlichen Mitgliedsorganisation Centro Humanitario meiner Meinung nach so wichtig. Sie helfen uns dabei, auch fair für unsere Arbeit entlohnt zu werden.