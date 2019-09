So viel würden Mütter verdienen, wenn die Arbeit bezahlt wäre

Wenn du eine Mutter hast, die während deiner Kindheit den Löwenanteil der Arbeit zu Hause geleistet hat, und du zu ihr auch noch eine mehr oder weniger gute Beziehung pflegst, solltest du dich also zu allererst einmal glücklich schätzen. Als nächstes wäre es angebracht, ihr deine Dankbarkeit nicht nur am Muttertag entgegenzubringen, sondern an jedem verdammten Tag, den ihr gemeinsam lebt. Denn, und das nur als kleines Schmankerl zum Schluss: Müttern gehen hochgerechnet auf 18 Jahre, also so lange, bis wir Bälger die Volljährigkeit erreichen, schlappe 1.643.000 Euro flöten. Just sayin'.