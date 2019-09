Wie schwierig es ist, eine coole & gute Mama zu sein

Er ist jetzt fast zwei und ich habe langsam das Gefühl, dass mein altes Ich von dem Druck, wie ich als Mutter zu sein hatte, zerfressen wurde. Vielleicht sind es die urteilenden Blicke und Kommentare im Vorbeigehen. Wenn du denkst, dass du noch nie eine Mutter verurteilt hast – versuch es mal hiermit. An einem heißen, sonnigen Samstag um 14 Uhr läuft eine Frau mit Kinderwagen durch den Park. Sie ist barfuß und trinkt ein Bier. Wirst du sie a) von oben bis unten mustern, b) etwas über „diese Mutter“ zu deiner Freundin sagen oder c) dir nichts dabei denken. Vermutlich hat sie das Picknick mit ihren Freunden kurz verlassen, um das Baby zum Einschlafen zu bringen. Diese Frau bin natürlich ich. Ein Bier zu trinken, während dein Baby schläft (ich kann nicht glauben, dass ich das Gefühl habe, klarstellen zu müssen, dass er einen Sonnenhut trägt und im Schatten liegt), ist kein Verbrechen, aber selbst in Großstädten wie New York oder Berlin fühlt es sich manchmal so an.