„Es wird einfach erwartet, dass wir das schaffen“, so Harriet Jones, eine 33-jährige Mutter, die kürzlich erst an ihren Arbeitsplatz zurückging. „Mittlerweile herrscht so ein unterschwelliger Druck vor, den Mutterschutz nach der Geburt so effektiv und lukrativ wie möglich zu gestalten. Dabei geht es um die Optimierung des eigenen Lebens, im Idealfall auch um die der Karriere, und darum, zu beweisen, dass man weiterhin Ambitionen und Ziele hat.“ Das alles zu schaffen – die Versorgung des Neugeborenen, die eigene Fürsorge, den Haushalt zu schmeißen und dabei am besten noch einen Strickkurs zu besuchen, während man schon am Businessplan für das nächste Startup sitzt – ist ohne weitere Hilfe schier unmöglich. Und Hilfe kostet, ob nun Haushaltshilfe oder Kindermädchen.