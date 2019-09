Warum ich schon nach einem Monat Mutterschutz wieder arbeiten gehen wollte

Bisher liebe ich auch mein eigenes Dasein als Mutter. Aber ich werde auch keinen Hehl daraus machen, dass ich auch schon vor der Geburt meines Sohnes ein voll ausgereiftes, selbst- und vor allem vollständiges Individuum war. Ich habe Interessen, Hobbies und eine Karriere, für die ich viel Aufwand betrieben habe. Wenn du schwanger wirst, sagen dir die meisten Leute, dass sich alles verändern wird – das sollte allerdings niemals bedeuten, dass alles, was davor im Leben einer Frau passiert ist, ungültig gemacht wird. Aber es fühlt sich manchmal so an, als würde die Gesellschaft plötzlich alles andere negieren, was man jemals auf die Beine gestellt hat, wenn man einen kleinen Menschen zur Welt bringt. Für mich bringt es allerdings die Autorin Adrienne LaFrance ganz gut auf den Punkt: Muttersein ist, als würdest du „einen neuen Raum entdecken in einem Haus, in dem du schon längst lebst.“ Klar, da ist etwas Neues und Aufregendes passiert, aber alles andere, was du dir die Jahre zuvor schon aufgebaut hast, steht immer noch.