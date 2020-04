Ist es erlaubt, während der Corona-Krise zum Zahnarzt zu gehen?

Jetzt fragst du dich vielleicht, ob es etwas gibt, dass du abgesehen vom Zähne putzen noch machen kannst, damit du eben nicht zu einer der Notfall- oder Schmerzpatient*innen wirst. Und laut Dr. Nejad gibt es tatsächlich ein paar Dinge, die du machen kannst, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, zum Zahnarzt zu müssen – sprich Maßnahmen, um deine Zähne und dein Zahnfleisch vor Karies und Co. zu schützen. So empfiehlt er beispielsweise, die Zahnbürste aktuell öfter zu auszuwechseln als sonst – nämlich alle ein bis zwei Wochen. So kannst du das Risiko zu minimieren, dass Viren an den Borsten haften bleiben. Solltest du keine neue Zahnbürste zu Hause haben (und auch keine in der Drogerie oder im Supermarkt bekommen), kannst du deine aktuelle laut Dr. Marashi 30 Sekunden lang in antibakterielle Mundspülung stellen. „Du kannst auch zwei Esslöffel Natron oder einen Teelöffel 3-prozentigen Wasserstoffperoxids in einem Glas Wasser auflösen.“