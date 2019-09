Zähneknirschen im Schlaf: Wo es herkommt & was du dagegen tun kannst

Grundsätzlich sollte jede Behandlung oder Therapie individuell entschieden und auf die jeweiligen Ursachen abgestimmt sein. Wenn ihr eine eindeutige Diagnose erhalten habt, könnt ihr euch über die vielfältigen Behandlungen informieren. Als erste Option, um die Folgen des Knirschens zu minimieren, bieten Zahnärzt*innen häufig eine Beißschiene an. Eine solche Okklusionsschiene besteht aus Kunststoff, wird je nach Vorliebe aus hartem hartem oder weichen Material hergestellt und individuell an den Kiefer angepasst. Die Kosten übernimmt in den meisten Fällen die Krankenkasse. Betroffene sollen die Schiene dann möglichst jede Nacht tragen. Zwar schützt eine Schiene die Zähne vor weiteren Schäden, das Knirschen wird so allerdings nicht eingeschränkt. Deshalb sollte man sich anschließend dringend auf Ursachenforschung begeben.