Mehr als nur weiße Zähne: Ölziehen als morgendliche Entgiftung

Ölziehen ist wirklich simpel: Man nehme einen Esslöffel Öl (welches sich am besten dafür eignet, liest du weiter unten) direkt nach dem Aufstehen (vor dem Zähneputzen!) auf nüchternen Magen in den Mund und zieht und schwenkt es dann etwa 15-20 Minuten im Mund hin und her. Dabei sollte das Öl auch zwischen den Zähnen bewegt werden. Ganz wichtig ist dabei, das Öl nicht herunterzuschlucken, da sich Giftstoffe darin sammeln, die man loswerden möchte. Nach 15-20 Minuten spuckt man das Gemisch wieder aus, spült den Mund und putzt sich anschließend die Zähne. Am besten schaust du dir vor deinem ersten Versuch ein Tutorial über das korrekte Spülen an und startest mit weniger als einem Esslöffel, um deinen Mund an das Ölziehen zu gewöhnen.