Was dein Geburtstag über deine Gesundheit aussagt

Das Wichtigste, was man bei all diesen Studien allerdings im Kopf behalten sollte, ist, dass sie nicht repräsentativ für jeden sind. Und dass die Jahreszeit, in der man geboren wird, nie zu 100 Prozent irgendetwas über dich bestimmt. Stattdessen gehen Forscher davon aus, dass Dinge wie Ernährung und die Menge an Sonnenlicht, der man ausgesetzt ist, beispielsweise eine wesentliche Rolle in der Entwicklung weiblicher Hormone und der Gene spielen – und dass diese durch die Jahreszeiten beeinflusst sein können. Kurz gesagt: Dein Geburtsmonat ist nicht dein Schicksal.