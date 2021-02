Was bringt eine Leber-Detox-Kur?

Suchst du online nach einer Leber-Detox-Kur, findest du zwar auch „harmlose“ Empfehlungen wie „ Iss mehr Brokkoli !“, aber eben auch diverse Detox-Supplements und drastische Fastenkur-Anleitungen. Dabei ist die Leber aber, wie bereits erwähnt, selbst dazu da, den Körper zu entgiften, erklärt die Gastroenterologin Elizabeth Goacher . Genau genommen ist die Leber dafür verantwortlich, all das, was wir über unseren Mund aufnehmen (also Essen, Trinken und Medikamente), in den „Kraftstoff“ umzuwandeln, den unser Körper braucht. Zusätzlich filtert die Leber alles Schädliche heraus. Das Organ ist also gleichzeitig eine Art Übersetzer und ein Kraftwerk.