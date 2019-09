Lasst uns mal einen Blick darauf werfen, was eigentlich im Körper passiert, wenn man Salzwasser trinkt. Dazu haben wir die New Yorker Gastroenterologin Dr. Gina Sam befragt. Salz besteht aus Natrium und Chlorid, zwei Elektrolyten, die auch im Blut vorkommen und Wasser binden. Wenn man Salzwasser trinkt, werden extrem viel Natrium und Chlorid aufgenommen, was dazu führt, dass eine große Menge Wasser in den Verdauungstrakt gelangt. Das fördert den Stuhlgang. Deswegen werden auch im Vorfeld von Darmspülungen häufig Abführmittel auf Salzbasis verabreicht. Dr. Sam erklärt: „Das ist also keine neue, tolle Entdeckung. Man benutzt schlicht ein Abführmittel.“