„Ich musste so hart daran arbeiten, mich in meinem Körper gut zu fühlen, dass ich die Schuld daran, nicht schwanger zu werden, nie an meinem Körper suchte,” sagte er. „Ich dachte einfach, es sollte nicht sein. Vielleicht hatten wir aus dieser Situation lernen sollen, dass wir glücklich sein sollten mit der Familie, die wir haben. Eines Morgens wachte ich auch und fühlte mich richtig, richtig schlecht. Als ob ich Fieber hätte, habe ich mich auf die Badezimmerfliesen gelegt, weil sie so schön kühl waren. Dann habe ich mir ohne darüber nachzudenken einen der Schwangerschaftstests geschnappt – und der war dann positiv. Auf einmal konnte man an nichts anderes mehr denken, als: Oh mein Gott, das passiert wirklich.”