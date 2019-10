Die eigentliche Idee zum Antinatalismus stammt vom südafrikanischen Philosophen David Benatar. In seinem Buch Better Never To Have Been, schrieb er nämlich, dass man, um das Leid in der Welt zu verhindern, niemals wieder menschliches Leben schaffen dürfte. Das Buch selbst kam schon 2006 heraus, wurde aber erst durch vegane Interessensgruppen und Communitys auf YouTube und Reddit bekannt. Und heute teilen Antinatalist*innen online ihre Erfahrungen, tauschen Memes aus und philosophieren über die verschiedenen Auslegungen dieser Lebensentscheidung.