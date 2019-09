„Das einzige, was noch anstrengender ist, als diese Befindlichkeiten überhaupt zu haben, ist, täglich so zu tun, als existieren sie nicht,” schreibt sie. „Ich muss mich doppelt so sehr anstrengen, um diese Realität von euch zu verheimlichen, weil ich Angst habe, dass die Wahrheit euch unangenehm sein könnte. Ich habe Angst, ihr könntet denken ich sei schwach, verrückt, eine schreckliche Mutter oder eine Million anderer, schlimmer Dinge, von denen mein Gehirn mich überzeugt, sie zu haben. Und ich weiß, ich bin mit diesen Gedanken nicht alleine.”