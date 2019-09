Mit meinem ständigen Mitteilen der Neuigkeiten wurde mein Verhalten nur noch widersprüchlicher. Ich hatte keine Lust zu essen, blieb im Bett, war weinerlich und zog mich zurück. Ich schleppte mich nur zu gesellschaftlichen Ereignissen, wenn ich absolut nicht absagen konnte, und verschwand im Allgemeinen aus dem Blickfeld. Ich fand Entschuldigungen, um nicht zum Arzt gehen und mit den Vorsorgeuntersuchungen beginnen zu müssen, weiter darauf hoffend, dass ich in der Zwischenzeit eine Fehlgeburt haben könnte. Nach zwei Jahren tränenreicher Abschiede, wann immer ich meine hinreißenden Nichten besucht hatte, und der Hoffnung, auch ich würde eines Tages Mutter sein, redete ich nun ständig davon, dass wir noch immer abbrechen könnten. Zu dem Zeitpunkt hatte mein Freund auch schon die Familie eingeweiht und war angesichts der Vorstellung, das Kind nicht zu bekommen, am Boden zerstört. Doch ich war zu weit weg, um mich darum zu scheren. Ich war nicht nicht von sentimentalen Werbungen berührt und auch nicht auf der Suche nach Streit über das Ausräumen des Geschirrspülers. Da war diese Endlosschleife in meinem Kopf, dass ich das nicht wollte. ICH WILL DAS NICHT. ICH. WILL. NICHT.