Dann gab es die Zeiten, in denen diese dunkle, vertraute Stimmung eintraf und ich mit niemandem sprechen wollte. Ich saß alleine da, während meine depressiven Gedanken außer Kontrolle gerieten und ich tat nichts, um sie zu stoppen und bemühte mich nicht, jemanden zur Unterstützung anzurufen. Kleine Streitigkeiten oder Gespräche mit meinem Partner bauschten sich grundlos auf. Einmal gingen wir zu einem Konzert und ich verlor mich in der Menge hinter ihm, als er sich von einem Freund verabschieden ging; ich war wütend auf ihn. Ich wurde oft eifersüchtig und sagte ihm nicht, was mich böse machte, bis ich tief in meiner depressiven Stimmung steckte. Zu diesen Zeiten rasten giftige Gedanken durch meinen Kopf: Er wird wahrscheinlich eines Tages einfach gehen. Er liebt mich wahrscheinlich nicht so sehr, wie ich ihn liebe. Er wird jemand anderen finden. Ich bin nicht dazu bestimmt, glücklich zu sein. Aber wenn es funktionierte, war sein Trost wie eine Krücke für mich; er heilte nicht das wahre Problem, aber er half mir manchmal diese schwächenden, unproduktiven Gedanken zu überstehen.