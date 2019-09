Spar dir dein „Lach doch mal“: Wie ein Leben mit Depressionen wirklich ist

In meinem Leben gab es gute und schlechte Phasen, es gab Zeiten, in denen ich monatelang die Wohnung kaum verlassen habe und Zeiten, in denen eigentlich alles ganz okay war. Das nennt sich rezidivierende Depression und bedeutet nichts weiter als ein ständiger Wechsel zwischen depressiven und guten – keine manischen! – Phasen. Leider hat dieser Wechsel mich lange in dem Glauben gelassen, ich würde diesen Mist schon alleine besiegen können und müsse mir keine Hilfe suchen. Mir ging es ja immer wieder gut und in den guten Phasen neigt man auch dazu zu verdrängen, wie mies es einem in einer depressiven Phase geht. Es ist ein verdammter Teufelskreis.