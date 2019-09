Sie selbst hat sich und ihre Mutter mit einem außergewöhnlichen Fotoprojekt unterstützt: Sieben Jahre lang dokumentierte sie den Alltag ihrer kranken Mutter Deborah Adams mit der Kamera. Ein Leben mit viel auf und ab, mit Pillen, Verzweiflung, Schmerz, Rausch und Höhenflüge. „You Have Nothing to Worry About", nannte sie es. Die gemeinsamen Fotosessions brachten die beiden noch enger zusammen – und bestärkte andere Menschen, die mit der Krankheit zu kämpfen haben. „Ich hoffe, dass die Leute sich entweder wiedererkennen in meinen Fotos oder aber sehen wie es ist, wenn es Zuhause nicht perfekt ist", so Spitz.