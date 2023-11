8 Leute erzählen, was sie beim Sex im Hintergrund hören

Wenn ich in der Stimmung für Hintergrundgeräusche bin, habe ich am liebsten Musik an. Die hilft dabei, meine Grübeleien auf „stumm“ zu stellen, und mich zu fokussieren. Ich habe den besten Sex, wenn ich das Gefühl habe, mich komplett hinzugeben und im Moment zu leben, quasi wie einer Art Trance. Ich schätze, das ist eher das Gegenteil davon, mich auf die Situation zu konzentrieren – aber wenn mein Partner ebenfalls in dieser „Musik-Sex-Trance“ ist, fühlt es sich so an, als seien wir in unserer ganz eigenen Welt.