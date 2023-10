Wie ich trotz Vaginismus Spaß beim Sex habe

Das kennt auch die 24-jährige Tori*. Sie hat vor Kurzem ihren Abschluss an der Vanderbilt University gemacht – eine Uni, an der lockerer Sex zum guten Ton gehört, meint sie. „Ich hatte was mit Typen und probierte mit ihnen alles außer penetrativen Sex. Oralsex, in beide Richtungen, war ziemlich gut“, erzählt sie. Als sie dann aber zum ersten Mal versuchte, penetrativen Sex zu haben, spürte Tori, dass was nicht stimmte. Sie ging also zu ihrer Gynäkologin und bekam dort die Diagnose Vaginismus. Plötzlich ergab alles Sinn. Obwohl es zwar immer noch ihr Ziel ist, irgendwann mal schmerzfreien P-in-V-Sex zu haben, hat sie doch auch jetzt schon ein gutes Sexleben. „Die Diagnose half mir enorm, weil ich in sexuellen Situationen immer schon vorher wusste: Ich werde keinen penetrativen Sex haben, sondern mich auf anderes konzentrieren“, sagt sie.