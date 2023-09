Meine Schmerzen lassen mich nicht schlafen & es ruiniert mein Leben

Melissa lebt mit Trigeminusneuralgie , die oft als die „Suizidkrankheit“ bezeichnet wird, weil sie Betroffenen so unerträgliche Schmerzen zufügt. Sie hat uns ihre alltäglichen Schmerzen beschrieben: „Die rechte Seite meines Gesichts brennt unnachgiebig, als hätte mir jemand mit einem glühenden Backstein ins Gesicht gehauen. Ein Messer gräbt sich in mein Ohr, ein Gewicht zerrt an meinem Kiefer und meine Zähne werden alle gleichzeitig gezogen, ohne dass ich vorher betäubt wurde. Es ist, als würden mir Bienen in die Wange stechen.“ In diesen Beschreibungen können sich Betroffene diverser Krankheiten wiedererkennen. Wir Kranken wissen, was Melissa meint – aber gesunde Menschen, und vor allem die Ärzt:innen, die uns behandeln, tun es nicht.