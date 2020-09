Wir alle haben in letzter Zeit viel durchgemacht. Wir machen immer noch viel durch! Ich weiß. Doch bei all den Gedanken, die wir uns um die Gesellschaft, die Umwelt, die Wirtschaft und all die anderen großen Themen machen, dürfen wir eines nicht vergessen: uns selbst. Um für dich – und letztendlich auch für andere – dasein zu können, musst du deine Akkus zwischendurch immer wieder aufladen. Also sieh diese drei-minütige Übung als deine persönliche Aufladestation an.

Such dir einen Ort, an dem du für einen kurzen Moment ungestört bist, schnapp dir deine Kopfhörer, mach es dir bequem und gönn dir die Pause, die du dir so sehr verdient hast.