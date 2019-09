Halt, Stop! Wie du ganz ohne Yoga mehr Achtsamkeit in deinen Alltag bringst

Auf dem Weg zur Schule, zur Arbeit oder zur Uni trennt sich bereits die Spreu vom Weizen. Ich stelle die wüste Behauptung auf, dass eine morgendliche Fahrt in der Berliner U8 auch den ausgeglichensten Yogi aus der Bahn werfen kann. Es ist meine persönliche empirische Studie: Unsere Mitmenschen sind die Stressoren Nummer Eins in unserem Leben. Wer an einem Samstagnachmittag den Alexanderplatz kreuzen kann, ohne Mordgedanken zu entwickeln, hat in meinen Augen schon die Erleuchtung erlangt. Der Trick ist, die Opferhaltung abzulegen und Verantwortung für das eigene Sein zu übernehmen: Du musst die Herausforderungen deines Lebens meistern. Dazu gehören auch Menschen, ja. Wer negativ denkt, wird Negatives erleben. Wenn dich etwas aufreibt, zähle innerlich bis zehn und denke daran, dass es dir in ein, zwei Minuten schon gar nicht mehr so wichtig erscheint. Versuche, dich in die Person hineinzuversetzen und hab immer dein Karmakonto im Hinterkopf.