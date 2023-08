Aufgepasst: Die rückläufige Venus sorgt für Verwirrung

Inmitten dieser chaotischen Phase ergibt sich am 13. August der jährliche Sternpunkt der Venus, auch „Cazimi“ genannt, bei dem sich Sonne und Venus besonders nah stehen. Weil die Venus für eine Umkreisung der Sonne acht Jahre braucht, werden wir jetzt vier Jahre in die Vergangenheit versetzt – in den Sommer 2019. Denke an die romantischen Träume und finanziellen Pläne, die du damals in Angriff nahmst. Jetzt ist die Zeit gekommen, sie zu überdenken und gegebenenfalls in neue Bahnen zu lenken. Vielleicht entscheidest du dich jetzt sogar dazu, auch aussehenstechnisch in diese Zeit zurückzukehren, weil die Venus auch die Mode beeinflusst. Wenn du deine tiefsten Wünsche zu manifestieren gedenkst oder dich auf etwas festlegen möchtest, ist der 13. August dazu die perfekte Wahl.