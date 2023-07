Der rückläufige Neptun bestimmt bis Ende 2023 dein Leben

In anderen Worten: Unsere Sicht ist jetzt klarer denn je, und wir können daher bessere, sinnvollere Entscheidungen treffen. „Während wir ein besseres Verständnis dafür entwickeln, was wirklich real ist und was lediglich unserer Fantasie entspringt, können wir einen zukunftsfähigeren Weg in Richtung unserer Ziele und Träume einschlagen“, meint Campos. Dazu wirfst du am besten einen kritischen Blick auf deine erste Jahreshälfte und überlegst dir, in welchen Lebensbereichen du womöglich etwas „blind“ warst. Sobald du dir darüber im Klaren bist, kannst du auf diese „toten Winkel“ in Zukunft besser achten.