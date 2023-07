Dein Monatshoroskop im Juli – So stehen die Sterne diesen Monat

Sei dir außerdem bewusst, dass dieser Neustart-Prozess länger dauern könnte, als du aktuell vielleicht glaubst. Es gehört zu deiner Lektion in diesem Monat, dich in Geduld zu üben. Die Ankunft des Mars in der Jungfrau am 10. Juli hilft dir dabei, diese wichtige Lektion zu verinnerlichen, indem sie deinen Sektor für Geld und Sicherheit aktiviert. Daraufhin kannst du in deinem Leben genug auf die Bremse treten, um dich mal zu fragen, was dir eigentlich am wichtigsten ist – und warum. Je weniger Verpflichtungen und Ziele du dir in diesem Monat aufhalst, desto dankbarer bist du letztlich für all das, was du bereits in deinem Leben hast.