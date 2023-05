Ich war Tarot-Leserin für eine Wahrsagen-Hotline & habe viel gelernt

Was Religion angeht, könnte man sagen, dass ich in einer „gemischten“ Familie aufgewachsen bin. Einerseits war ich so katholisch , dass ich mit 17 Jahren von unserem Priester dazu ausgewählt wurde, den damaligen Papst zu treffen, als der zu Besuch in unserer Stadt war. Andererseits wurden bei uns auch regelmäßig irgendwelche Events oder Ausflüge gecancelt, weil meine Mutter „einen Traum hatte“. Ihre spirituelle Seite war sogar in unserer Wohnung sichtbar: Wenn ich im Bad ein frisches Handtuch aus dem Schrank nehmen wollte, musste ich dazu erstmal diverse Schalen voller Kristalle zur Seite räumen, und unser Bücherregal enthielt wohl genauso viele Romane wie Bücher über Geburtshoroskope und dergleichen.