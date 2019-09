Feminismus, die katholische Kirche & meine Abtreibung

Ich bewundere berühmte Persönlichkeiten ehrlich dafür, wenn sie offen über ihre Abtreibungen sprechen, aber meistens kann man in ihren Schilderungen immer Formulierungen der Rechtfertigung finden: „Ich war damals Studentin, ich hätte keine Hilfe gehabt“ oder „Ich war einfach so jung“. Immer schwingt da das schlechte Gewissen mit, das sie eben doch haben. Ich kann mich nur an zwei Fälle erinnern, bei denen ich nicht das Gefühl hatte, dass sie es heimlich doch bereuen: Marina Abramovic und Tracey Emin. Abramovic erklärte 2016 im Tagesspiegel : „Ich habe drei Mal abgetrieben, weil ich überzeugt war, dass es ein Desaster für meine Arbeit wäre.“ Emin schrieb 2009 im Independent : „Ich wäre bestimmt unbeschwerter, wenn ich die Abtreibungen nicht hätte vornehmen lassen, aber ich glaube aus tiefstem Herzen, dass ich auch um einiges unglücklicher wäre, wenn ich die Kinder damals bekommen hätte. [...] Ich hätte niemals gedacht, dass ich das jemals sagen würde, aber je älter ich werde, desto klarer wird mir, dass meine Kinder an den Wänden der Tate Galerie zu finden sind. Für mich sind meine Abtreibungen so etwas wie ein Pakt mit dem Teufel, ein ‚faustischer Pakt‘, ich habe die Seelen meiner Kinder für meinen Erfolg geopfert.“