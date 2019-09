ich erinnere mich noch genau an den Moment, in dem ich meine neugeborene Tochter zum ersten Mal in den Armen hielt. Ich schaute ihren winzigen, wunderschönen Körper an und dachte, Oh, Shit! Das war der Augenblick, in dem ich realisierte, dass ich eine Tochter in eine Welt brachte, in der Frauen noch immer nicht gleichwertig behandelt werden. Eine Welt, in der jeder, der kein weißer Mann ist, mit anderen Maßstäben gemessen wird.