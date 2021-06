Wieso ich meinen Job als professionelle Astrologin aufgegeben habe

Als die angehende Autorin Claire* anfing, sich für Astrologie zu interessieren, begann das als lockeres Hobby. Wie so viele von uns wollte sie lernen, ihr Geburtshoroskop zu lesen , um daraus Inspiration und Erkenntnisse zu ziehen. Doch dann landete sie in einer astrologischen Sackgasse: Ihr Geburtshoroskop lieferte ihr überhaupt keine Indizien dafür, dass eine Karriere als Autorin für sie in den Sternen stünde. Plötzlich verlor sie sämtliche Hoffnung darauf, das Ziel zu erreichen, das sie seit ihrer Kindheit verfolgte. Das war der Zeitpunkt, an dem sie beschloss, sich Hilfe zu suchen – meine. „Wenn sich etwas nicht in meinem Geburtshoroskop widerspiegelt, heißt das, dass es einfach nicht für mich bestimmt ist?“, fragte sie mich.