Neptun steht im Fische & zwingt dich zu schweren Entscheidungen

Am 6. Dezember dreht sich der Neptun, Planet der Illusionen und Täuschungen, im Sternbild Fische wieder geradläufig – nachdem er sich seit dem 30. Juni rückläufig bewegte . Der Planet der Fantasie gibt uns oft das Gefühl, unsere Hoffnungen und Visionen seien zum Greifen nah; wenn wir uns ihnen dann aber nähern, verlieren wir oft die Lust darauf. Wenn der Planet allerdings rückläufig ist, gewährt er uns die Chance, unsere Wünsche zu hinterfragen. Weil er sich nun wieder geradläufig dreht, sind wir dazu gezwungen, uns zu entscheiden, was wir in unserem Leben wirklich realisieren wollen. Uns steht jetzt womöglich eine besondere Zeit der Klarheit und Konzentration bevor. Das bedeutet jedoch nicht, dass von nun an alles glatt verläuft.