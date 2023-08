Was passierte, als ich meine Grenzen im Job missachtete

Dieser Ansatz funktionierte eine Zeit lang. Amelia wurde von ihren Vorgesetzten belohnt und gelobt , aber ihr Leben außerhalb der Arbeit litt darunter und bald zeigten sich erste Risse. Während der Pandemie verdreifachte sich Amelias ohnehin schon hohe Arbeitsbelastung, und die Dinge spitzten sich unweigerlich zu, als sie ein schweres Burnout bekam. Kurzfristig zog sie sich zurück und bewertete die Situation. „Dieses hohe Arbeitstempo wurde von meinem Arbeitgeber nie ausdrücklich gefördert, aber in den wenigen Fällen, in denen ich nicht in der Lage war, meine Leistung zu erbringen – z. B. im Urlaub – wurde das Fehlen bemerkt und Fragen wurden gestellt.“ Sie merkt auch an, dass Hilfe nur in Krisensituationen angeboten wurde. „Wenn du ausbrennst, bieten die Unternehmen schnell Unterstützung an, die Personalabteilung wird eingeschaltet, um den Schaden zu begrenzen, und dein Unternehmen überhäuft dich mit Lob, aber in Wirklichkeit fühlen sich die leitenden Angestellten schuldig, weil sie dich überhaupt in diese Lage gebracht haben, und wollen verzweifelt eine potenzielle Schuld vertuschen.“