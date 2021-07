Diese Arten von Grenzen gibt es & so wahrst du sie

Du brauchst dir nur Reality-TV-Sendungen wie Love Island und Keeping up with the Kardashians anzusehen, wo es alle fünf Minuten zu dramatischen Auseinandersetzungen kommt, um zu verstehen, warum das so ist. Diese Streitereien sind oft auf unzureichende Kommunikation zurückzuführen, bei der beide Parteien versuchen, die jeweils andere Person schnell verstummen zu lassen, anstatt miteinander zu reden und einander zuzuhören. Und dann gibt es da noch die sozialen Medien wie Twitter, wo die Kommentare mancher Leute in der Luft zerrissen werden. Natürlich gibt es Gelegenheiten, bei denen wir uns gegen Meinungen aussprechen sollten, wenn wir tatsächliche Veränderungen bewirken wollen. Dazu gehören solche, die rassistischer sexistisicher oder homophobe r Natur sind und jede Art von Ungleichheit verstärken. Unsere Reaktionen sollten aber in produktivere Bahnen gelenkt werden. Diese Kommunikationstaktik ist genau das gleiche Prinzip, das du beim Setzen gesunder Grenzen befolgen solltest.