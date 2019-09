Gizem: Ich habe sehr lange aktivistische Arbeit geleistet, in NGOs gearbeitet, Kampagnen betreut. Aber irgendwann hatte ich diesen klassisch aktivistischen Teil satt und wollte in die Musik. Als ich das meinen Eltern erzählt habe, waren sie anfangs enttäuscht und meinten, ich hätte umsonst studiert. Dabei stimmt das nicht. Alle Impulse, die ich jetzt verspüre, habe ich im Studium erlernt. Es ist ein Riesenvorteil für mich! Auch wenn wir in Interviews über die inhaltliche Natur von Hoe_Mies sprechen, warum dieses Projekt überhaupt notwendig ist, kann ich das aufgrund meines Studiums ganz gut einbetten und argumentieren. Ich weiß ganz genau, warum ich so denke, wie ich denke, und das kommt nun mal durch das Studium und den Aktivismus. Anfang 2016 habe ich eine Zeit lang in Mexiko Gender studiert und realisiert: Das, was wir in Deutschland bisher nur im akademischen Bereich behandeln und „Intersektionalität“ nennen, ist dort schon längst selbstverständlich. „Class & Race“ werden in Bezug auf Gender immer mitgedacht. Gerade weil Frauen, die zum Beispiel von sexualisierter Gewalt betroffen sind, meist Frauen of Color sind. Nur dass es in einer Gesellschaft, in der fast alle Frauen PoC sind, nicht so wichtig ist, das ständig hervorzuheben. Sich in Deutschland hingegen mit Themen wie Sexismus oder Rassismus zu beschäftigen, ist immer noch nur eine Option, die aber nicht für jede*n erforderlich ist. Das ist dort anders, davon können wir uns hier eine Scheibe abschneiden. Eine Studienkollegin dort hat ihre Doktorarbeit über feministischen Rap geschrieben und das hat mich dazu inspiriert, diesen Gedanken auf die deutsche Hip-Hop-Szene zu übertragen. Ich wollte die Pionierinnen des deutschen Hip-Hops betrachten, ihre Perspektiven und ihre Rollen in der Szene beleuchten. Darüber schreibe ich jetzt meine Masterarbeit.