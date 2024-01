Die 6 besten neuen Serien & Filme im Januar 2024

Vergara kennst du vielleicht am ehesten als die fröhliche und laute Gloria Delgado-Pritchett aus der Sitcom Modern Family. Hier schlüpft sie allerdings in die Rolle der berüchtigt brutalen Blanco. Es ist erfrischend, Vergara auch mal in einer derart anderen Rolle zu sehen – in der einer der wenigen Frauen, die im Drogenhandel so viel Macht erlangte (und dazu wortwörtlich über Leichen ging). Nein, Griselda Blanco ist keine Figur, für die du mitfieberst (immerhin soll sie für Hunderte Tode verantwortlich gewesen sein), doch können wir uns wohl alle in ihren Wunsch hineinversetzen, sich in einer von Männern dominierten Branche einen eigenen Weg zu bahnen.