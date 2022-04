Für Michelle Yeoh ist Everything Everywhere All At Once die große Rückkehr

Es gibt da eine Szene ziemlich zu Beginn von Everything Everywhere All At Once, in der dir klar wird, wie meta dieser Film mit Michelle Yeoh in der Hauptrolle eigentlich ist. In der Szene wird Evelyn Wang (Yeoh) in ein anderes Universum geworfen. Die chinesisch-amerikanische Frau führt einen etwas runtergekommenen Waschsalon, hat eine kaputte Beziehung zu ihrer Tochter und einen Ehemann, der die Scheidung einreichen will – doch plötzlich findet sie sich in einer Parallelwelt wieder, die ihr zeigt, wie ihr Leben hätte sein können, wenn sie andere Entscheidungen getroffen hätte. Eben hing sie noch in einem kalifornischen Finanzamt fest; plötzlich sitzt sie auf dem Rücksitz einer Limo und betritt daraufhin den roten Teppich einer Filmpremiere. Sie ist auf einmal ein Filmstar.