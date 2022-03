Auf Identitätssuche: Fotos von südasiatischen Frauen im Westen

„Obwohl ich eine sehr glückliche Kindheit hatte, hatte ich immer das Gefühl, dass ich weder in die westliche noch in die südasiatische Welt so richtig reinpasste. Das ärgerte mich irgendwie. Ich konnte mich in den Fotos von südasiatischen Frauen mit Goldschmuck und besticktem Sari genauso wenig wiedererkennen wie in den Darstellungen der Frauen in westlichen Medien.“ Bei der Fotografie geht es ihr daher weniger darum, technisch perfekte Fotos zu machen; für sie ist das eine Möglichkeit, die kleinen „Lücken“ in ihrem Selbstbild zu visualisieren. „Mit den meisten meiner Werke möchte ich einen Raum schaffen, in dem ich frei existieren kann und mich darin bestärkt fühle, mich auf meine eigene Art darzustellen.“